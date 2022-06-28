Красноярские борцы взяли три медали на чемпионате России

Чемпионат России по вольной борьбе среди мужчин завершились в Кызыле. Сразиться приехали более 400 сильнейших представителей вольной борьбы. Команду Красноярского края представляли 17 борцов. Троим из них удалось подняться на пьедестал почёта, сообщает пресс-служба министерства спорта.

В весовой категории 70 кг не было равных капитану красноярской сборной чемпиону Европы Исраилу Касумову. Он стал двукратным чемпионом России.

Бронзовыми призёрами чемпионата стали Никита Сучков (79 кг) и Эрик Джиоев (125 кг).

Фото: © пресс-служба министерства спорта Красноярского края