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Красноярские борцы взяли три медали на чемпионате России

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Красноярск
10:01 28 Июня 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, россия, спорт
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Чемпионат России по вольной борьбе среди мужчин завершились в Кызыле. Сразиться приехали более 400 сильнейших представителей вольной борьбы. Команду Красноярского края представляли 17 борцов. Троим из них удалось подняться на пьедестал почёта, сообщает пресс-служба министерства спорта.

В весовой категории 70 кг не было равных капитану красноярской сборной чемпиону Европы Исраилу Касумову. Он стал двукратным чемпионом России.

Бронзовыми призёрами чемпионата стали Никита Сучков (79 кг) и Эрик Джиоев (125 кг).

Фото: © пресс-служба министерства спорта Красноярского края 

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