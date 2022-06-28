Новосибирский инструментальный завод перешёл на сокращённую рабочую неделю

Сотрудники инструментального завода в Новосибирске перешли на сокращённую рабочую неделю. Об этом сообщил глава регионального Минпромторга Андрей Гончаров. По его словам, переход связан с резким сокращением спроса на продукцию предприятия.

«Три потребителя инструмента на данный момент уменьшили заявки. На данный момент с руководством предприятия находимся в контакте. За следующую неделю будем смотреть за ситуацией. Скорее всего, цепочки скоро наладятся и предприятие будет работать стабильно», – приводит «Коммерсантъ Сибирь» слова Гончарова.

Он также подчеркнул, что сейчас на контроле находится ситуация с IKEA, которая планирует сократить свой бизнес в России. В Новосибирском отделении компании работает 500 человек.

Фото: © Сергей Осипов / АиФ