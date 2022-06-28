В Красноярске организатор ячейки иеговистов получил 6 лет тюрьмы

Октябрьский районный суд вынес приговор последователю запрещённой в России религиозной организации "Свидетели Иеговы". Об этом сообщает пресс-служба объединённых судов Красноярского края.

В декабре 2020 года противоправная деятельность Евгения Зинича была пресечена во время проведения обыска в его доме по ул. Ботанической. В доме тогда изъяли документы и информацию, свидетельствующая о продолжении осуществления им религиозной деятельности организации Свидетели Иеговы. Зинич продолжал призывать к изучению религиозной литературы организации, утверждал превосходство последователей над другими людьми. Кроме этого, организовывал деятельность местной ячейки организации.

Зинич признан виновным по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ.

Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься организационной деятельностью в общественных объединениях и религиозных организациях на срок 2 года.

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок