10-бальные пробки образовались в Красноярске из-за сильного ливня

В Красноярске в понедельник, 27 июня, из-за сильного ливня на городских дорогах образовались серьезные пробки. Как сообщает «АиФ Красноярск», в первый день рабочей недели на красноярских дорогах были 10-бальные пробки. На многих улицах автомобильное движение было сильно затруднено.

Кроме того, из-за непогоды на Краснодарской перестали работать светофоры, что стало причиной образования пробки. Также светофоры не работали на Высотной, о чем написал депутат Илья Зайцев. Добавим, что серьезные пробки также были замечены на Красрабе и других оживленных улицах Красноярска.

Фото: ©Никиты Алексеева