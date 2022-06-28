В Красноярском крае несовершеннолетняя девочка упала в шлюз на дамбе протоки Енисея

В Красноярском крае в Минусинске несовершеннолетняя девочка попала в шлюз на старой дамбе протоки Енисея. Как сообщили в ГУ МВД России по краю, 27 июня, в вечернее время в полицию была передана информация о том, что на дамбе протоки р. Енисей девочку-подростка унесло в шлюз.

По предварительным данным, несовершеннолетняя вместе со своим знакомым прогуливалась по воде и в какой-то момент поскользнулась, находясь на бетонном приступке. После этого девочка упала в воду и угодила в шлюз.

Благодаря помощи спасателей, девочку удалось спасти. На данный момент правоохранители собрали материал о «Нарушении правил охраны жизни людей на водных объектах».

Фото: © Павел Лисицын/РИА Новости