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Прокуратура проверяет деятельность золотодобытчиков в Каратузском районе

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Красноярск
18:35 27 Июня 2022
прокуратура, загрязнение, реки, в красноярском крае
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В Красноярском крае природоохранной прокуратурой была инициирована проверка деятельности золотодобывающих компаний в Каратузском районе.

По официальной информации, спецкомиссия на вертолете облетела главные водные артерии муниципалитета. После этого вертолет посадили на берегах р. Большой Тюхтет и левого притока р. Амыл, где добывается россыпное золото.

С высоты удалось засечь факт сброса сточных вод в водоемы. Эксперты уже отобрали необходимые пробы и передали на исследования. Добавим, что после при наличии оснований сотрудники прокуратуры предпримут необходимые меры для устранения выявленных нарушений.

 Фото: © пресс-служба Прокуратуры Красноярского края

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