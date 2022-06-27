Прокуратура проверяет деятельность золотодобытчиков в Каратузском районе

В Красноярском крае природоохранной прокуратурой была инициирована проверка деятельности золотодобывающих компаний в Каратузском районе.

По официальной информации, спецкомиссия на вертолете облетела главные водные артерии муниципалитета. После этого вертолет посадили на берегах р. Большой Тюхтет и левого притока р. Амыл, где добывается россыпное золото.

С высоты удалось засечь факт сброса сточных вод в водоемы. Эксперты уже отобрали необходимые пробы и передали на исследования. Добавим, что после при наличии оснований сотрудники прокуратуры предпримут необходимые меры для устранения выявленных нарушений.

Фото: © пресс-служба Прокуратуры Красноярского края