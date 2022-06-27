60-летний водитель Nissan сбил двух подростков на пешеходном переходе на Свердловской

В Красноярске в минувшее воскресенье, 26 июня, двое подростков угодили под колеса автомобиля на Свердловской. Как сообщили в ГИБДД по краю, в дневные часы несовершеннолетние – 15-летняя девушка и 17-летний парень переходили дорогу в районе дома 177 на Свердловской.

В это же время первый ряд машин остановился, чтобы пропустить пешеходов, однако во втором ряду ехал 60-летний водитель Nissan Wingroad, который сбил подростков, не заметив их. От удара 15-летняя девушка и 17-летний парень получили травмы. В результате им назначили амбулаторное лечение.

Фото: © Павел Лисицын/РИА Новости