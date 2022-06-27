В Лесосибирске ударом молнии выбило металлическую дверь в подъезде жилого дома

В Красноярском крае в понедельник, 27 июня, в ночные часы один из подъездов жилого дома в Лесосибирске остался без входной двери.

Как сообщили в ГУ МВД России по краю, в правоохранительные органы была передана информация о том, что в подъезде дома по адресу 7 микрорайон, д. 22 на первом этаже произошло повреждение входной двери. Приехавшие на место инцидента стражи правопорядка обнаружили, что металлическая дверь полностью была выбита из дверного проема. На данный момент правоохранители считают, что дверь была выбита ударом молнии.

Фото: © пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю