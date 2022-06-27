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Банки могут реструктуризировать кредиты пострадавших от пожаров жителей Красноярского края

Главная Общество
Красноярск
16:40 27 Июня 2022
в красноярском крае, финансы, деньги, банк
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Кредиты жителей Красноярского края, которые пострадали в результате пожаров, могут реструктуризировать. С таким предложением выступил Банк России. Регулятор направил письма банкам и некредитным финансовым организациям, предложив учитывать непростые обстоятельства погорельцев. 
Так, например, Банк России рекомендует искать оптимальные варианты по погашению задолженности или в некоторых случаях прощать долг по кредиту, а также займу. При этом не проводить взыскание заложенного имущества. 
По словам руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаила Мамута, в период непростых ситуаций Банк России всегда рекомендовать поддерживать заемщиков из пострадавших регионов, которые столкнулись с трудностями по выплате задолженности. Как показывает практика, обычно банки и некредитные финансовые организации прислушиваются к рекомендациям, идя навстречу пострадавшим. 

Фото: © Владимир Трефилов/РИА Новости

 

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