В Эвенкийском районе подростки ограбили пенсионера

Ночью 24 июня в пос. Тура двое подростков 15-ти и 17-ти лет напали на нетрезвого 63-летнего мужчину и ограбили его.

Возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, ночью подростки во время прогулки по ул. 50 лет Октября встретили знакомого им 63-летнего мужчину, который был не трезв. Во время разговора подросткам стало известно о наличии у него денег. Пенсионер пошёл дальше, а подростки, договорившись о хищении, проследовали за ним. Далее один из юношей подставил мужчине подножку, повалил его на землю, и стал удерживать. Второй же достал из рубашки потерпевшего 13 тысяч рублей. Затем злоумышленники скрылись.

Расследование продолжается.

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