«Готов на 45%»: в Красноярске проинспектировали сквер на Полтавской

Жители Красноярска продолжают принимать активное участие в благоустройстве общественных пространств на территории города. Красноярцы путем голосования выбрали 8 территорий, которые в этом году преобразят в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» по программе «Формирование комфортной городской среды».

Так, например, одно из таких пространств расположено в Свердловском районе – сквер на улице Полтавская, 32.

И.о. руководителя администрации Свердловского района Лилия Назмутдинова рассказала, что Пашенный является густонаселенным, молодым и развивающимся микрорайоном. На территории данного микрорайона это практически первый сквер, где будет озелененная территория и обустроенное общественное пространство.

«Благодаря жителям и их активности в прошлом году при рейтинговом общественном голосовании пространство набрало наибольшее число голосов. За проект благоустройства сквера на Полтавской проголосовало более 13 тысяч человек и он стал первым в Красноярском крае. На территории планируют обустроить около 14 тысяч квадратных метров. Запланировано устройство спортивной площадки, двух детских площадок с устройством городков, сцены. Также в сквере посадят ель для проведения новогодних мероприятий. Немаловажным фактом является то, что местные жители попросили построить площадку для выгула собак и она предусмотрена проектом. На данный момент работы по благоустройству сквера находятся в активной фазе. Процент выполненных работ составляет 45%. Выполнить все работы планируют до 10 августа», - отметила она.

Также Лилия Назмутдинова заявила, что реализация национального проекта «Жилье и городская среда» является отличной возможностью для жителей и муниципалитета поработать вместе и сделать городскую среду именно такой, какой ее хотят видеть сами люди.

«Раньше на месте сквера были 4 барака, жителей которых расселили в прошлом году. Благодаря реализации проекта мы выполняем несколько задач: расселение людей из аварийных домов и предоставление им современного жилья; создание пространства, которое будет востребовано у местных жителей», - сказала она.

Как призналась местная жительница Лариса Карасева, в прошлом на месте строящегося сквера была грязь и было неприятно ходить, так как люди постоянно наблюдали неухоженную территорию.

«Однако сейчас благодаря жителям Пашенного, проголосовавшим за сквер на Полтавской, у нас будет красивое общественное пространство. До создания сквера нам приходилось гулять по набережной, однако сейчас местным жителям никуда не нужно далеко ходить и они могут проводить свое время с детьми рядом со своими домами», - поделилась жительница микрорайона Пашенный.

Кроме того, на ул. Полтавской проходят работы по благоустройству и на других объектах. В общей сложности в 2022 году в Красноярске будет благоустроено 8 общественных пространств, большая часть которых уже находится в высокой степени готовности. Контролируют ход работ не только специалисты технадзора, но и сами красноярцы. Также горожане уже выбрали пространства, которые по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроят и в следующем году.

«В следующем году в Свердловском районе, например, планируется реализация проекта по благоустройству огромного пространства – променада вдоль проспекта имени газеты «Красноярский рабочий». На этом месте раньше были уличные кафе, но они отжили свое и были демонтированы, за благоустройство этой территории жители тоже очень активно голосовали. Ведь это центральная часть Свердловского района, променад может стать нашей визитной карточкой. Сейчас нужно решить, чем наполнить это пространство, это мы планируем решить тоже вместе с жителями в рамках урбан-форума», - добавила и.о. руководителя Свердловского района Лилия Назмутдинова.

Обсуждения наполнения пространств, которые благоустроят в следующем году, сейчас начинаются во всех районах. Отметим, что главная цель программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» - привлечь к принятию всех решений как можно больше жителей Красноярска. Необходимая информация о том, куда можно прийти для обсуждений или направить предложения, публикуется на сайтах администрации г. Красноярска и Красноярского края, в соцсетях районных администраций, размещаются и объявления в подъездах жилых домов, расположенных рядом с парками, скверами и набережными.

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