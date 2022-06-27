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Житель Туруханского района застрелил приятеля

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Красноярск
15:55 27 Июня 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, север, убийство
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22 июня в Туруханском районе было обнаружено тело 30-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

По версии следствия, утром в тот день в доме по ул. Бограда с. Верхнеимбатск 27-летний житель и его 30-летний гость из Лесосибирска, который трудился в поселении - добывал водные биологические ресурсы, распивали алкоголь. Из-за длительных неприязненных отношений хозяин дома достал переделанное автоматическое огнестрельное оружие, которое ранее потерпевший оставил ему на хранение. Из оружия злоумышленник произвёл не менее 8 выстрелов в область груди потерпевшего. Мужчина скончался.

Следственный отдел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины, его подозревают по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Расследование продолжается.

Фото: © krk.sledcom.ru 

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