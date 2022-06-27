Красноярский борец стал двукратным чемпионом России по вольной борьбе

Борец из Красноярска Исраил Касумов стал двукратным чемпионом России по вольной борьбе, завоевав золото престижных соревнований. Всероссийский турнир сейчас проходит в Кызыле.

Отметим, что на пути ко второй в своей карьере золотой медали красноярец в 1/16 финала победил другого спортсмена из Красноярска – Руслана Жендаева. В 1/8 финала Исраил Касумов выиграл поединок у Маербека Саидова из Чечни, в полуфинале он оказался сильнее Виктора Рассадина.

В самом главном сражении борец из Красноярска победил Анзора Закуева из Крыма со счетом 6:3, выиграв вторую золотую медаль чемпионата России. Добавим, что в весовой категории до 79 кг красноярец Никита Сучков выиграл бронзовую медаль.

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