27 июня
Красноярск
погода +31 °C
53.32
 
€ 55.96
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярский борец стал двукратным чемпионом России по вольной борьбе

Главная Общество
Красноярск
15:40 27 Июня 2022
золото, медали, борьба, спорт, россия, красноярск
версия для печати Ico_print

Борец из Красноярска Исраил Касумов стал двукратным чемпионом России по вольной борьбе, завоевав золото престижных соревнований. Всероссийский турнир сейчас проходит в Кызыле.

Отметим, что на пути ко второй в своей карьере золотой медали красноярец в 1/16 финала победил другого спортсмена из Красноярска – Руслана Жендаева. В 1/8 финала Исраил Касумов выиграл поединок у Маербека Саидова из Чечни, в полуфинале он оказался сильнее Виктора Рассадина.

В самом главном сражении борец из Красноярска победил Анзора Закуева из Крыма со счетом 6:3, выиграв вторую золотую медаль чемпионата России. Добавим, что в весовой категории до 79 кг красноярец Никита Сучков выиграл бронзовую медаль.

Фото: ©kraysport.ru

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: 28 июня в Красноярске ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер

28 июня в Красноярске ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер

27 Июня 2022 г.
Ветер местами до 25 м/с
Новости Красноярска: 60-летний водитель Nissan сбил двух подростков на пешеходном переходе на Свердловской

60-летний водитель Nissan сбил двух подростков на пешеходном переходе на Свердловской

27 Июня 2022 г.
Несовершеннолетним назначили амбулаторное лечение
Новости Красноярска: В Красноярском крае поддержку районов на подготовку к зиме увеличили до миллиарда рублей

В Красноярском крае поддержку районов на подготовку к зиме увеличили до миллиарда рублей

27 Июня 2022 г.
36,4 млн руб. направят Ермаковскому району
Новости Красноярска: Банки могут реструктуризировать кредиты пострадавших от пожаров жителей Красноярского края

Банки могут реструктуризировать кредиты пострадавших от пожаров жителей Красноярского края

27 Июня 2022 г.
Банк России предложил учитывать жизненные ситуации людей
Новости Красноярска: В Красноярске выпал крупный град

В Красноярске выпал крупный град

27 Июня 2022 г.
Диаметр града достигал 2-3 см
Новости Красноярска: В Эвенкийском районе подростки ограбили пенсионера

В Эвенкийском районе подростки ограбили пенсионера

27 Июня 2022 г.
Они подставил мужчине подножку, повалили его на землю и забрали деньги
Новости компаний
24/06
Пиломатериалы для строительства
20/06
Пришел. Увидел. Поступил! В Университете Решетнёва началась приёмная кампания-2022
20/06
«Дела судебные. Деньги верните!» - популярное шоу на телеканале «Мир»
17/06
Комбинат «Волна» – одно из лучших предприятий Красноярска в области социального партнерства и охраны труда
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае на трассе перевернулся грузовик со свиньями

В Красноярском крае на трассе перевернулся грузовик со свиньями

22 Июня 2022 г.
Несколько животных погибло
Новости Красноярска: Житель Железногорска сделал замечание прохожему и получил лопатой по лицу

Житель Железногорска сделал замечание прохожему и получил лопатой по лицу

23 Июня 2022 г.
Агрессивный мужчина кричал и оскорблял свою девушку
Новости Красноярска: В Красноярске два образца туалетной бумаги соответствуют ГОСТу

В Красноярске два образца туалетной бумаги соответствуют ГОСТу

23 Июня 2022 г.
Требованиям соответствует туалетная бумага «KLEENEX» и «Zewa» Плюс
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru