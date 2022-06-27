Движение транспорта на трассе Р-255 «Сибирь» в обход Канска откроют в 2023 году

В Красноярском крае движение автомобилей по участку автодороги P-255 «Сибирь» в обход Канска будет открыто в следующем году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта региона Константин Димитров.

По словам министра, ход работ на строящемся участке дороги P-255 «Сибирь» с 1045-го по 1061-й км проинспектировал глава Росавтодора Роман Новиков.

Отметим, что специалисты строят двухполосный 18-километровый участок и мост через р. Кан, длина которого составляет 284 метра. Строители уже завершили устройство опор переправы, выполнили сборку и надвижку пролетного строения.

Кроме того, уже на 90% устроено земляное полотно. Также специалисты работают над укреплением откосов насыпи. Благодаря вводу объекта в работу для водителей появится «зеленый коридор» и скоростной режим станет не 60, а 90 км/ч. Транзитный транспорт будет выведен за пределы города.

Фото: ©Григорий Сысоев/РИА Новости