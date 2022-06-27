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Более 85 километров пути обновлено на Красноярской железной дороге с апреля по июнь

Главная Общество
Красноярск
14:02 27 Июня 2022
ремонт, железные дороги, транспорт, поезда
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С начала ремонтно-путевой кампании, с апреля по июнь, на Красноярской магистрали выполнен ремонт более 85 километров пути. Это почти 35% от планируемого годового объёма. Кроме того, заменено 37 стрелочных переводов.

Ремонтно-путевая кампания охватывает все регионы присутствия КрасЖД.

Так, в Красноярском крае ремонт ведётся на участках протяжённостью почти 59 км. Это перегоны Мана – Хабайдак, Вагино – Критово, Критово – Ачинск-1, Базаиха – Красноярск Восточный, Филимоново – Канск-Енисейский, Канск-Енисейский – Иланка, Малиногорка – Козулька, Крупская – Жерлык, станции Критово и Сорокино.

В Хакасии модернизируют более 9 км железнодорожного полотна на станциях Биркчул, Аскиз, Ханкуль, Уйтак и на перегоне Копьёво – Июс.

В Кемеровской области работы развёрнуты на двух участках: Предметкино – Суслово и Карай – Чульжан – здесь обновляют более 17 километров.

В работах задействовано порядка 150 единиц специализированной дорожно-строительной и путевой техники. С её помощью на всех объектах укладывают бесстыковой путь на железобетонном основании, который позволяет поездам двигаться плавно, без шума вибрации.

Отметим, обновление выполняется в рамках ремонтно-путевой кампании, стартовавшей на Красноярской магистрали в апреле. Всего за сезон, который продлится до ноября, планируется обновить 246 километров железнодорожного полотна. Это позволит повысить уровень безопасности и надёжности инфраструктуры, а также увеличить скорость пассажирских и грузовых поездов, сделать поездки более комфортными для пассажиров.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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