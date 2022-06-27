В Красноярске в сентябре появятся новые площадки для выгула собак

В Красноярске готовят документацию для обустройства новых площадок для выгула собак, сообщают в администрации города Красноярска.

В этом году в бюджете города предусмотрены специальные средства для оборудования таких площадок (7,2 млн рублей).

​Площадки оборудуют к середине сентября. Сейчас в проектно-сметную документацию добавляют описание МАФов: препятствия, барьеры, лесенки и другое. В июле будет определён подрядчик для выполнения работ.

Места для площадок ещё определяются. На территории должны быть соблюдены санитарные нормы, учтены интересы жителей микрорайонов, расстояние от ближайших домов должно быть не менее 150 метров.

Пока площадки для выгула собак оборудуют за парком Гвардейский на участке по направлению к бульвару «Зелёный берег», в мкр. Преображенский напротив дома по ул. Петра Ломако, 2, на ул. Норильская, 16 строение 1, в сквере на ул. Полтавская, 32.