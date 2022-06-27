Незаконный вывоз пиломатериалов на 123 млн рублей выявили в Красноярском крае

В Красноярском крае сотрудникам УФСБ России по региону и специалистам Красноярской таможни удалось выявить контрабанду пиломатериалов на 123 млн рублей.

По официальным данным, с территории Красноярского края незаконно вывезли в Китай пиломатериалов, объем которых превысил 10 тысяч кубометров. Незаконный вывоз леса был организован руководителем и бухгалтером фирмы-лесоэкспортера из Красноярска, а также жителем Иркутской области.

Как выяснилось, с октября по декабрь минувшего года злоумышленники подали 263 декларации на пиломатериалы хвойных пород на Сибирский таможенный пост (центр электронного декларирования) Сибирской электронной таможни.

Для того, чтобы легализовать лесоматериалы незаконного происхождения организаторами преступной схемы использовались поддельные документы и вносились фиктивные данные. В результате в Китай было отправлено леса на сумму, превышающую 123 млн рублей. В отношении подозреваемых заведено уголовное дело. Им грозит до 9 лет тюрьмы, а также штраф до одного миллиона рублей.

Фото: ©Алексей Сухоруков/РИА Новости