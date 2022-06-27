В Ачинске 18-летнему закладчику наркотиков грозит 20 лет тюрьмы

Инспекторы ДПС задержали жителя Ачинска, осуществляющего «закладки» наркотиков в крупном размере.

Утром 25 июня на шоссе Восточном сотрудники ДПС остановили Toyota Corona для проверки документов. Полицейские заметили, что пассажир нервничает. Во время досмотра в кармане куртки пассажира, лежащей на заднем сидении было найдено 3 свертка изоляционной ленты белого цвета с неизвестным веществом. Исследование показало, что вещество является наркотиком (более 76 граммов).

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю, 18-летний ачинец приобрёл наркотическое вещество через приложение у мужчины в Красноярске для дальнейшего сбыта в Ачинске путём «закладок».

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Максимальное наказание по статье — 20 лет лишения свободы.

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