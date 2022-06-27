На территории проведения фестиваля «МИР Сибири» проведут обработки против клещей

В Красноярском крае в Шушенском уже на следующей неделе состоится фестиваль «МИР Сибири». Для безопасного проведения мероприятия региональное Управление Роспотребнадзора совместно с органами власти края и местного самоуправления ведет работу по организации санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Как рассказал руководитель ведомства Дмитрий Горяев в понедельник, 27 июня, сейчас сотрудники Роспотребнадзора проводят профилактическую работу с юрлицами в части размещения палаточного лагеря, организации водоснабжения и подготовки мест проживания гостей и участников фестиваля.

Кроме того, будут проводиться противоклещевые обработки на территории проведения массовых мероприятий, на туристических маршрутах и на месте расположения палаточного городка.

Фото: © Денис Абрамов/РИА Новости