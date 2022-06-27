В лесах Красноярского края зафиксировано 12 очагов возгораний

На 27 июня в Красноярском крае действуют 12 лесных пожаров на площади 16,1 тыс. га, сообщается на сайте регионального правительства. Леса горят в Эвенкийском, Туруханском, Шушенском и Ермаковском районах. Остановлено распространение одного возгорания.

За выходные сотрудники краевого Лесопожарного центра ликвидировали 6 лесных пожаров в Кежемском, Богучанском, Шушенском и Енисейском районах.

Предварительно, пожары произошли из-за сухих гроз.

Напомним, более 300 лесных пожарных перебрасывают на север Красноярского края. Туда уже доставили более 270 специалистов. В готовности к переброске сейчас ещё более 70 десантников-пожарных и сотрудников наземной службы из южных и центральных подразделений. Часть из них отправили 24 июня.

В районах края по условиям погоды леса патрулируют мобильные группы. В случае обнаружения возгорания они оперативно приступают к тушению. Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и 100 камер видеонаблюдения, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Бороться с огнём Лесопожарному центру помогают арендаторы и сотрудники лесничеств. В охране лесов от пожаров задействовано более 500 человек и свыше 100 единиц техники, в том числе специалисты круглосуточно патрулируют леса. Авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний осуществляют более 20 воздушных судов.

В пяти муниципалитетах на севере действуют ограничения на посещение лесов. Жителям запрещено сжигать сухую траву, мусор, разводить костры.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / Андрей Бок