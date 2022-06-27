24-летнего жителя Канска осудили за прогулку с обрезом в новогоднюю ночь

В Красноярском крае состоялся суд над 24-летним жителем Канска, который гулял на Новый год с обрезом наперевес.

По официальной информации, молодой человек в нетрезвом виде решил сходить в гости к своим друзьям, живущим в многоквартирном доме, чтобы поздравить их с праздником. На улице прохожие увидели, что у злоумышленника из-под одежды торчит предмет, который похож на оружие. В результате они позвонили в полицию.

Прибывшие стражи правопорядка изъяли обрез и вызвали следственно-оперативную группу. По результатам экспертизы, изъятый предмет оказался самодельным гладкоствольным оружием, переделанным путем укорачивания ствола и ложи из охотничьего ружья ИЖ 16 калибра, при этом абсолютно пригодного для производства выстрелов.

Задержанный рассказал, что нашел оружие в подполье своего умершего дедушки и забрал себе. Оружие в новогоднюю ночь житель Канска взял с собой для личной безопасности и из желания пошутить над друзьями. Также выяснилось, мужчина был задержан через полгода после того, как отбыл наказание за имущественное преступление.

В результате мужчину признали виновным. Его приговорили к лишению свободы условно с испытательным сроком на 3,5 года. Если в этот период житель Канска совершит противозаконное действие, то срок может стать реальным.

Фото: © 24.мвд.рф