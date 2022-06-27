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Красноярку осудят за мошенничество с квартирами для детей-сирот

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Красноярск
13:10 27 Июня 2022
красноярск, происшествия, общество, сироты, мошенничество, жилье
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Красноярскую предпринимательницу осудят за мошенничество с квартирами для детей-сирот на 35 миллионов рублей. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество) завели после прокурорской проверки, дело направлено на рассмотрение в суд.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Красноярского края, в 2014 году обвиняемая, являясь ИП, осуществила строительство и в рамках исполнения муниципальных контрактов продала 12 квартир администрации Емельяновского района. Жильё предоставили детям-сиротам. Как оказалось, квартиры не соответствовали требованиям аукционной документации и непригодны для проживания.

В результате муниципальному бюджету причинён ущерб более 15 млн рублей.

В 2015 году подсудимая таким же образом по муниципальным контрактам пыталась продать 16 квартир стоимостью более 20 млн рублей, но во время комиссионного обследования было установлено, что их качество не соответствует требованиям. Муниципальные контракты тогда расторгли.

На имущество обвиняемой наложен арест. Для возмещения ущерба заявлен гражданский иск.

После вмешательства прокуратуры сироты обеспечены жильём.

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

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