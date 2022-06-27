Более 5 тысяч услуг оказала служба занятости инвалидам Красноярского края

В Красноярском крае с начала текущего года благодаря работе специалистов службы занятости удалось трудоустроить свыше 1,2 тысяч жителей региона, имеющих ограниченные возможности здоровья.

Как рассказали в правительстве региона, жители края начали работать в качестве кондитеров, делопроизводителей, программистов, инженеров-электриков и секретарей. Также людям с ограниченными возможностями здоровья были оказаны услуги по социальной адаптации на рынке труда, психологической поддержке, профориентации и т.д.

На время трудоустроились 490 жителей Красноярского края. К примеру, жительница Железногорска устроилась на работу укладчиком-упаковщиком на производство пластмассовых изделий. Один из жителей региона сперва временно устроился оператором ЭВМ, а потом начал работать на постоянной основе.

Кроме того, 77 людей с ограниченными возможностями принимают участие в оплачиваемых общественных работах, занимаясь озеленением, обслуживанием зданий и уборкой территорий.

Также стало известно о том, что службой занятости была оказана единовременная финансовая помощь двум жителям региона для открытия собственного дела. Так, один из них начал в краевом центре оказывать услуги в правовой области, а в Лесосибирске начали монтировать отопительные системы и системы кондиционирования воздуха.

Добавим, что более 70 человек начали профобучение по различным специальностям.

Фото: © Максим Богодвид/РИА Новости