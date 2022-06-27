В Красноярском крае 9 госслужащих Стройнадзора привлекли к ответственности за сокрытие доходов

9 госслужащих региональной службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края привлекли к ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства, рассказали в региональной прокуратуре.

Нарушители в 2022 году представили неполные и недостоверные сведения о своих доходах (в общей сумме они сокрыли более 1,5 млн рублей), расходах. А также об имуществе и обязательствах имущественного характера. Кроме того, один из работников не сообщил сведения о владении иностранными ценными бумагами.

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