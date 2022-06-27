Пенный «HOLI-FEST» и выступление группы «Русский размер» пройдут в Центральном парке в июле

В июле жителей Красноярска ждет несколько крупных мероприятий, которые состоятся в Центральном парке.

Как рассказали в пресс-службе парка, 9 июля состоится самый большой фестиваль красок и танцевальной музыки – пенный «HOLI-FEST». Мероприятие пройдет в честь дня Ивана Купала. Гостей ждет море пены, розыгрыши призов, залпы красок и 4 часа танцевальной музыки.

30 июля жителей Красноярска ждет выступление легендарной группы «Русский размер». Популярный коллектив выступит на главной сцене в честь дня рождения Центрального парка.

Ранее Sibnovosti рассказывали о том, что в начале июля в Центральном парке состоится фестиваль красок и выступление группы «Братья Грим».

Фото: © vk.com/park.krsk