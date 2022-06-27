В Красноярске более 2 000 верующих совершили крестный ход с мощами Сергия Радонежского

26 июня митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон возглавил крестный ход со святыми мощами преподобного Сергия Радонежского, который проходил от часовни Параскевы Пятницы до поклонного креста на Стрелке.

С начала пандемии коронавируса это первый масштабный крестный ход. Участие в нём приняли более 2 000 человек, сообщает пресс-служба Красноярской епархии.

Отметим, что ковчег с мощами отправился по запланированному маршруту в день Святой Троицы, из Свято-Троицкой Сергиевой лавры, чтобы посетить по меньшей мере 50 епархий.

Фото: © пресс-служба Красноярской епархии