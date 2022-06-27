Пристававшего к маленькой девочке красноярца задержали в Солнечном

В Красноярске в Солнечном был задержан нетрезвый мужчина. Местные жители заявили, что красноярец приставал к маленькой девочке на одной из детских площадок.

Как сообщили в ГУ МВД России по краю, на место инцидента были направлены сотрудники ППС, которые доставили нетрезвого жителя Красноярска в дежурную часть. Впоследствии выяснилось, что красноярец в нетрезвом виде подошел к несовершеннолетней девочке в тот момент, когда она качалась на качелях. Мужчина просто-напросто хотел с ней поговорить и каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершал.

Добавим, что в отношении красноярца составили протокол за мелкое хулиганство. К проверки подключили инспекторов ПДН, которые опросили девочку и ее родителей, подтвердив, что у мужчины отсутствовал противозаконный умысел.



Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости