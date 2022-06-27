27 июня
Красноярск
погода +31 °C
53.32
 
€ 55.96
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Пристававшего к маленькой девочке красноярца задержали в Солнечном

Главная Общество
Красноярск
11:40 27 Июня 2022
полиция, ребенок, красноярск
версия для печати Ico_print

В Красноярске в Солнечном был задержан нетрезвый мужчина. Местные жители заявили, что красноярец приставал к маленькой девочке на одной из детских площадок. 
Как сообщили в ГУ МВД России по краю, на место инцидента были направлены сотрудники ППС, которые доставили нетрезвого жителя Красноярска в дежурную часть. Впоследствии выяснилось, что красноярец в нетрезвом виде подошел к несовершеннолетней девочке в тот момент, когда она качалась на качелях. Мужчина просто-напросто хотел с ней поговорить и каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершал. 

Добавим, что в отношении красноярца составили протокол за мелкое хулиганство. К проверки подключили инспекторов ПДН, которые опросили девочку и ее родителей, подтвердив, что у мужчины отсутствовал противозаконный умысел. 


Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости 

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Незаконный вывоз пиломатериалов на 123 млн рублей выявили в Красноярском крае

Незаконный вывоз пиломатериалов на 123 млн рублей выявили в Красноярском крае

27 Июня 2022 г.
Из региона вывезли более 10 тысяч кубометров леса
Новости Красноярска: В Ачинске 18-летнему закладчику наркотиков грозит 20 лет тюрьмы

В Ачинске 18-летнему закладчику наркотиков грозит 20 лет тюрьмы

27 Июня 2022 г.
Он приобрёл наркотики через приложение у мужчины в Красноярске для сбыта
Новости Красноярска: В Красноярском крае 9 госслужащих Стройнадзора привлекли к ответственности за сокрытие доходов

В Красноярском крае 9 госслужащих Стройнадзора привлекли к ответственности за сокрытие доходов

27 Июня 2022 г.
В общей сумме они сокрыли более 1,5 млн рублей
Новости Красноярска: Более 85 километров пути обновлено на Красноярской железной дороге с апреля по июнь

Более 85 километров пути обновлено на Красноярской железной дороге с апреля по июнь

27 Июня 2022 г.
Это почти 35% от планируемого годового объёма
Новости Красноярска: На территории проведения фестиваля «МИР Сибири» проведут обработки против клещей

На территории проведения фестиваля «МИР Сибири» проведут обработки против клещей

27 Июня 2022 г.
В Красноярском крае в Шушенском уже на следующей неделе состоится фестиваль «МИР Сибири». Для безопасного проведения мероприятия региональное Управление Роспотребнадзора совместно с органами власти края и местного самоуправления ведет работу по организации санитарно-противоэ...
Новости Красноярска: В лесах Красноярского края зафиксировано 12 очагов возгораний

В лесах Красноярского края зафиксировано 12 очагов возгораний

27 Июня 2022 г.
Леса горят в Эвенкийском, Туруханском, Шушенском и Ермаковском районах
Новости компаний
24/06
Пиломатериалы для строительства
20/06
Пришел. Увидел. Поступил! В Университете Решетнёва началась приёмная кампания-2022
20/06
«Дела судебные. Деньги верните!» - популярное шоу на телеканале «Мир»
17/06
Комбинат «Волна» – одно из лучших предприятий Красноярска в области социального партнерства и охраны труда
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске на о. Татышев открылась торговая лавка продукции ГУФСИН

В Красноярске на о. Татышев открылась торговая лавка продукции ГУФСИН

22 Июня 2022 г.
Покупателям предлагаются блинчики и газированная вода
Новости Красноярска: В Красноярске на острове Татышев пройдет Сабантуй 25 июня

В Красноярске на острове Татышев пройдет Сабантуй 25 июня

24 Июня 2022 г.
Праздник пройдет уже в эту субботу
Новости Красноярска: Житель Железногорска сделал замечание прохожему и получил лопатой по лицу

Житель Железногорска сделал замечание прохожему и получил лопатой по лицу

23 Июня 2022 г.
Агрессивный мужчина кричал и оскорблял свою девушку
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru