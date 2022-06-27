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Женская сборная Красноярского края завоевала серебро Чемпионата России по регби-15

Главная Общество
Красноярск
11:25 27 Июня 2022
спорт, регби, медали, в красноярском крае
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Женская сборная Красноярского края заняла второе место на чемпионате России по регби-15. Таким образом, красноярские спортсменки завоевывают серебряные медали второй год подряд.

В этом сезоне сборная края уступили первое место ЦПСК, в составе которой находилось большинство регбисток из «ВВА-Подмосковье». Отметим, что основной костяк сборной Красноярского края, которые сыграли во втором туре, стали регбистки «Енисея-СТМ».

Ранее Sibnovosti рассказывали о том, что мужской команде «Енисей-СТМ» удалось завоевать золотые медали чемпионата России в 12-й раз.

Фото: kraysport.ru

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