В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 30 человек

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Красноярском крае снижается. Подтверждённых диагнозов на 26 июня — 30. За всё время пандемии в регионе выявлено 366 867 случаев заболевания.

Госпитализировано за сутки — 9, вылечились 33 человека за сутки.

Напомним, с 19 июня закрылся внебольничный пункт вакцинации в ТЦ «Леруа Мерлен» (ул. 9 Мая, 77), а с 20 июня — в ТК «Изумрудный город» (ул. Телевизорная, 1, ст. 4).

В Красноярском крае имеется достаточный запас вакцины.

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин