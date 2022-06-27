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В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 30 человек

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Красноярск
11:10 27 Июня 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, заболевание
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Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Красноярском крае снижается. Подтверждённых диагнозов на 26 июня — 30. За всё время пандемии в регионе выявлено 366 867 случаев заболевания.

Госпитализировано за сутки — 9, вылечились 33 человека за сутки.

Напомним, с 19 июня закрылся внебольничный пункт вакцинации в ТЦ «Леруа Мерлен» (ул. 9 Мая, 77), а с 20 июня — в ТК «Изумрудный город» (ул. Телевизорная, 1, ст. 4).

В Красноярском крае имеется достаточный запас вакцины.

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

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