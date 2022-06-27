В сентябре состоится конкурс по продаже госпакета акций «Красноярскнефтепродукта»

Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин сообщил ТАСС, что продажа госпакета акций компании «Красноярскнефтепродукт», владеющей в регионе самой большой сетью АЗС, может пройти в сентябре.

Стартовая стоимость пакета акций — 2,34 млрд рублей. Денежный залог для участия в торгах — 400 млн рублей.

Ранее региональное правительство включило 57,99 % акций компании, которые находятся в собственности региона, в прогнозный план приватизации на 2022 и 2023-2024 годов. В конце 2021 года заксобрание Красноярского края утвердило прогнозный план.

Фото: АО «Красноярскнефтепродукт»