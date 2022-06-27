В Ужурском районе в водоёме утонул 15-летний подросток

Днём 26 июня в водоёме пос. Кулун утонул 15-летний подросток, сообщают в Агентстве ГО ЧС Красноярского края.

За выходные дни это второй случай гибели детей на водоёмах. Напомним, в Минусинске 16-летний подросток попытался переплыть протоку и утонул. Трагедия произошла в парке «Тополевая роща».

На помощь к нему бросились отдыхавшие на берегу мужчины. К сожалению, им не удалось найти его. Позже тело погибшего обнаружили и достали из воды спасатели.

В ведомстве напоминают, чтобы родители не оставляли детей без присмотра у воды, не разрешали им купаться без присмотра.

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