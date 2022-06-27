Уволенная директор красноярской школы №32 не собирается покидать свое место

В Красноярске после скандала директор школы №32, которую было решено уволить, не планирует покидать свое рабочее место. Как сообщает «КП-Красноярск», женщина не согласна с принятым в отношении нее решением.

Директор по-прежнему ходит на работу и даже раздает поручения педагогам в чатах. Так, например, женщина попросила учителей отправить родителям учеников план на новый учебный год.

Ранее Sibnovosti рассказывали о том, что после скандала с участием директора школы №32, было принято решение об ее увольнении. Однако она отказалась подписывать документ.

Фото: Никиты Алексеева