Здание «Элит клуба Олег» выставили на продажу за 240 млн рублей

В Красноярске на портале au.ru продают здание «Элит клуба Олег» (Ломоносова, 7).

Это пятиэтажное здание, площадь которого почти 2 тыс. кв. м с земельным участком в 1 369 кв. м. Здание было возведено в 1992 году, как Железнодорожное отделение банка «Енисей». В 2007 г. новый собственник реконструировал его. Была увеличена площадь. В 2010 г. был выкуплен и земельный участок.

Сейчас здание продают за 240 миллионов рублей. При этом в 2020 году оно стоило 370 млн рублей, а в 2015 году — 635 млн рублей.

Фото: © krsk.au.ru