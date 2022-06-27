Ливни с грозами, град и штормовой ветер прогнозируют в Красноярском крае 27 июня

В понедельник, 27 июня, в нескольких районах Красноярского края солнечная и ясная погода резко сменится непогодой.

По официальным прогнозам, жителей центральных и южных районов, а также Эвенкийского и Туруханского муниципального районов ждут сильные ливни с грозами. Кроме того, синоптики ожидают выпадение града, ветер от 15 до 20 м/c. Местами возможен ветер до 25 м/c.

Добавим, что на юге центральных и южных районах региона будет жаркая погода. На столбике термометра будет около +36 градусов.

Фото: Никиты Алексеева