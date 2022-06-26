Красноярцам обещают 30-градусную жару в последнюю неделю июня

Последняя неделя июня в Красноярске будет жаркой и дождливой. По прогнозам синоптиков, уже завтра, 27 июня, в город придет 30-градусная жара и пройдет небольшой дождь.

Во вторник, 28 июня, ожидается +23 и кратковременные дожди.

В среду - солнечно и без осадков, температура воздуха +27°С.

В четверг и пятницу +29°С и +23°С соответственно. Будет дождливо и возможны грозы.

В субботу, 2 июля, и в воскресенье, 3 июля, по данным Яндекс.Погоды +22...+23°С и небольшой дождь.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев