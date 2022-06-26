В Красноярске новая подпорная стена в Солнечном пошла трещинами

На новой подпорной стене в микрорайоне Солнечный Красноярска, ремонт которой еще не завершен, уже пошли трещины. Напомним, подпорная стена в районе дома № 50а по улице 60 лет Образования СССР начала разрушаться в прошлом году. Летом 2021 года она рухнула и придавила пять машин. Сразу после этого департамент горхозяйства заключил договор с МП «МУК Красноярская», в рамках которого должны были быть проведены работы по ремонту и укреплению стены.

В апреле 2022 года оказалось, что уже новая подпорная стена пошла трещинами и начала проваливаться. Устранить проблемы обязали подрядчика, который должен был провести все работы до 30 июня. Накануне, 25 июня, в прокуратуре заявили, что, судя по темпу работ, подрядчик может не успеть в срок и объявили предостережения руководителям Департамента городского хозяйства администрации города и МП «МУК Красноярская».

В ведомстве отметили, что в случае неисполнения требований предостережения будут приняты дальнейшие меры прокурорского реагирования.

Фото: "Наш мкр.Солнечный"/ВКонтакте