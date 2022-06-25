26 и 27 июня в Красноярском крае ожидаются грозы, ветра и жара до +36 градусов

26 и 27 июня в центральных и южных районах Красноярского края ожидается жара до +36° С.
В центральных районах, в Эвенкийском МР, в Туруханском районе местами грозы, сильные дожди, ветер до 18 м/с.
На юге Таймырского района порывы северо-восточного ветра до 23 м/с.
В Туруханском районе, на юге Таймыра, в Эвенкии местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.
При возникновении ситуации, угрожающей жизни или жизни другого человека, звоните по телефонам 101, 102.
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев