26 и 27 июня в Красноярском крае ожидаются грозы, ветра и жара до +36 градусов

26 и 27 июня в центральных и южных районах Красноярского края ожидается жара до +36° С.

В центральных районах, в Эвенкийском МР, в Туруханском районе местами грозы, сильные дожди, ветер до 18 м/с.

На юге Таймырского района порывы северо-восточного ветра до 23 м/с.

В Туруханском районе, на юге Таймыра, в Эвенкии местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.

При возникновении ситуации, угрожающей жизни или жизни другого человека, звоните по телефонам 101, 102.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев