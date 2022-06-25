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26 и 27 июня в Красноярском крае ожидаются грозы, ветра и жара до +36 градусов

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Красноярск
20:02 25 Июня 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, погода, жара
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26 и 27 июня в центральных и южных районах Красноярского края ожидается жара до +36° С.

В центральных районах, в Эвенкийском МР, в Туруханском районе местами грозы, сильные дожди, ветер до 18 м/с.

На юге Таймырского района порывы северо-восточного ветра до 23 м/с.

В Туруханском районе, на юге Таймыра, в Эвенкии местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.

При возникновении ситуации, угрожающей жизни или жизни другого человека, звоните по телефонам 101, 102.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев 

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