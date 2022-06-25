В Красноярске в мкр. Солнечный мужчина напугал 7-летнюю девочку

24 июня во дворе по ул. 60 лет образования СССР 20 мужчина слишком навязчиво вёл себя по отношению к ребёнку, сообщают в группе социальной сети “ВКонтакте” “Наш мкр. Солнечный. Красноярск”.

Он находился рядом с качелью, на которой качалась девочка. Потом он подошёл, остановил качели и наклонившись начал что-то говорить ей. Ребёнок поспешил в подъезд. Увидев, что мужчина последовал за ней, девочка побежала в сторону бабушек, сидевших на лавочке, они заступились за ребёнка.

Мужчину задержали полицейские, они провели проверку и ничего противоправного в действиях мужчины не нашли.

Фото: © vk.com/kras_sunny