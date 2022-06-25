25 июня
Красноярск
погода +21 °C
53.32
 
€ 55.96
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В красноярском озеро-парке «Октябрьский» построят «Домик хоббита»

Главная Общество
Красноярск
17:09 25 Июня 2022
общество, красноярск, благоустройство, парк
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

МАУ «Красгорпарк» разместило закупку на выполнение работ по благоустройству озеро-парка «Октябрьский», сообщают в пресс-службе администрации города Красноярска.

В этом году здесь обустроят парковку, по периметру проложат пешеходную дорожку. Сделают площадку для выгула собак, детскую площадку «Рыба и муравей», построят «Домик хоббита», установят входную группу с официальным логотипом озеро-парка. Вдоль пешеходных дорожек появится освещение, установят видеонаблюдение, систему речевого оповещения, систему водоподготовки для бассейна и технического обслуживания парка. «Тропа здоровья» соединит детскую площадку и бассейн.

— В прошлом году был завершён первый этап благоустройства: на центральной аллее установили освещение, уличную мебель, детскую площадку, понизили бордюр для маломобильных жителей и родителей с колясками. При подготовке ко второму этапу мы проводили встречи с жителями и на основе их пожеланий готовили концепцию благоустройства, - прокомментировал Сергей Ганжин, директор МАУ «Красгорпарк». 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске в мкр. Солнечный мужчина напугал 7-летнюю девочку

В Красноярске в мкр. Солнечный мужчина напугал 7-летнюю девочку

25 Июня 2022 г.
Бабушки заступились за ребёнка
Новости Красноярска: В Красноярском крае дома для погорельцев построят к наступлению холодов

В Красноярском крае дома для погорельцев построят к наступлению холодов

25 Июня 2022 г.
Гарантия на каждый дом – 5 лет
Новости Красноярска: В Красноярске выбежавшего на дорогу парня сбила машина

В Красноярске выбежавшего на дорогу парня сбила машина

25 Июня 2022 г.
Пешехода доставили в больницу
Новости Красноярска: Авиакомпания «Россия» открыла рейсы в Минеральные Воды

Авиакомпания «Россия» открыла рейсы в Минеральные Воды

25 Июня 2022 г.
Перелёт в одну сторону будет стоить от 7 665 руб., туда-обратно — от 10 950 руб.
Новости Красноярска: Что ждет красноярцев 25 и 26 июня "В центре Мира"?

Что ждет красноярцев 25 и 26 июня "В центре Мира"?

25 Июня 2022 г.
25 июня в 12:00 состоится церемония открытия Олимпийского дня
Новости Красноярска: Красноярские пенсионеры завоевали 2 медали на первенстве России по бегу среди ветеранов

Красноярские пенсионеры завоевали 2 медали на первенстве России по бегу среди ветеранов

24 Июня 2022 г.
Состязания состоялись в Ярославской области
Новости компаний
24/06
Пиломатериалы для строительства
20/06
Пришел. Увидел. Поступил! В Университете Решетнёва началась приёмная кампания-2022
20/06
«Дела судебные. Деньги верните!» - популярное шоу на телеканале «Мир»
17/06
Комбинат «Волна» – одно из лучших предприятий Красноярска в области социального партнерства и охраны труда
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске на острове Татышев пройдет Сабантуй 25 июня

В Красноярске на острове Татышев пройдет Сабантуй 25 июня

24 Июня 2022 г.
Праздник пройдет уже в эту субботу
Новости Красноярска: В Красноярске на о. Татышев открылась торговая лавка продукции ГУФСИН

В Красноярске на о. Татышев открылась торговая лавка продукции ГУФСИН

22 Июня 2022 г.
Покупателям предлагаются блинчики и газированная вода
Новости Красноярска: Женщина-водитель погибла после столкновения с грузовиком на трассе в Канском районе

Женщина-водитель погибла после столкновения с грузовиком на трассе в Канском районе

23 Июня 2022 г.
60-летняя женщина управляла «Нивой»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru