В красноярском озеро-парке «Октябрьский» построят «Домик хоббита»

МАУ «Красгорпарк» разместило закупку на выполнение работ по благоустройству озеро-парка «Октябрьский», сообщают в пресс-службе администрации города Красноярска.
В этом году здесь обустроят парковку, по периметру проложат пешеходную дорожку. Сделают площадку для выгула собак, детскую площадку «Рыба и муравей», построят «Домик хоббита», установят входную группу с официальным логотипом озеро-парка. Вдоль пешеходных дорожек появится освещение, установят видеонаблюдение, систему речевого оповещения, систему водоподготовки для бассейна и технического обслуживания парка. «Тропа здоровья» соединит детскую площадку и бассейн.
— В прошлом году был завершён первый этап благоустройства: на центральной аллее установили освещение, уличную мебель, детскую площадку, понизили бордюр для маломобильных жителей и родителей с колясками. При подготовке ко второму этапу мы проводили встречи с жителями и на основе их пожеланий готовили концепцию благоустройства, - прокомментировал Сергей Ганжин, директор МАУ «Красгорпарк».