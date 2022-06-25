В красноярском озеро-парке «Октябрьский» построят «Домик хоббита»

МАУ «Красгорпарк» разместило закупку на выполнение работ по благоустройству озеро-парка «Октябрьский», сообщают в пресс-службе администрации города Красноярска.

В этом году здесь обустроят парковку, по периметру проложат пешеходную дорожку. Сделают площадку для выгула собак, детскую площадку «Рыба и муравей», построят «Домик хоббита», установят входную группу с официальным логотипом озеро-парка. Вдоль пешеходных дорожек появится освещение, установят видеонаблюдение, систему речевого оповещения, систему водоподготовки для бассейна и технического обслуживания парка. «Тропа здоровья» соединит детскую площадку и бассейн.