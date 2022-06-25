25 июня
Красноярск
погода +23 °C
53.32
 
€ 55.96
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске выбежавшего на дорогу парня сбила машина

Главная Общество
Красноярск
13:04 25 Июня 2022
общество, происшествия, красноярск, дтп
версия для печати Ico_print

В Красноярске 19-летний парень на регулируемом пешеходном переходе бросился под колёса автомобиля. Видеозаписью ДТП поделились в группе социальной сети “ВКонтакте” “ЧП Красноярск”.

24 июня в 15:20 на ул. Молокова в районе дома 44, 31-летний водитель на Toyota Corona ехал со стороны ул. Авиаторов в сторону ул. Шахтёров на разрешающий сигнал светофора. Он наехал на 19-летнего парня, который перебегал дорогу в нескольких метрах от регулируемого пешеходного перехода.

Пешеход получил травмы. Его доставили в больницу.

Фото: © vk.com/kraschp

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Авиакомпания «Россия» открыла рейсы в Минеральные Воды

Авиакомпания «Россия» открыла рейсы в Минеральные Воды

25 Июня 2022 г.
Перелёт в одну сторону будет стоить от 7 665 руб., туда-обратно — от 10 950 руб.
Новости Красноярска: Что ждет красноярцев 25 и 26 июня "В центре Мира"?

Что ждет красноярцев 25 и 26 июня "В центре Мира"?

25 Июня 2022 г.
25 июня в 12:00 состоится церемония открытия Олимпийского дня
Новости Красноярска: Красноярские пенсионеры завоевали 2 медали на первенстве России по бегу среди ветеранов

Красноярские пенсионеры завоевали 2 медали на первенстве России по бегу среди ветеранов

24 Июня 2022 г.
Состязания состоялись в Ярославской области
Новости Красноярска: В Томске мать с ребёнком отравились выхлопными газами в своей квартире

В Томске мать с ребёнком отравились выхлопными газами в своей квартире

24 Июня 2022 г.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ
Новости Красноярска: В Эвенкийском районе нашли тело утонувшего подростка

В Эвенкийском районе нашли тело утонувшего подростка

24 Июня 2022 г.
Погибшему было 17 лет
Новости Красноярска: С 6 мая в Омске горит помётохранилище

С 6 мая в Омске горит помётохранилище

24 Июня 2022 г.
В минсельхозе обещают в течение 10 дней ликвидировать пожар
Новости компаний
24/06
Пиломатериалы для строительства
20/06
Пришел. Увидел. Поступил! В Университете Решетнёва началась приёмная кампания-2022
20/06
«Дела судебные. Деньги верните!» - популярное шоу на телеканале «Мир»
17/06
Комбинат «Волна» – одно из лучших предприятий Красноярска в области социального партнерства и охраны труда
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Полиция выясняет обстоятельства пропажи 2-летнего мальчика в Красноярске

Полиция выясняет обстоятельства пропажи 2-летнего мальчика в Красноярске

22 Июня 2022 г.
Ребенок уже нашелся и находится с матерью
Новости Красноярска: В Красноярском крае землю стоимостью более 4 млн продали за 49 тысяч рублей

В Красноярском крае землю стоимостью более 4 млн продали за 49 тысяч рублей

20 Июня 2022 г.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество)
Новости Красноярска: Женщина-водитель погибла после столкновения с грузовиком на трассе в Канском районе

Женщина-водитель погибла после столкновения с грузовиком на трассе в Канском районе

23 Июня 2022 г.
60-летняя женщина управляла «Нивой»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru