В Красноярске выбежавшего на дорогу парня сбила машина

В Красноярске 19-летний парень на регулируемом пешеходном переходе бросился под колёса автомобиля. Видеозаписью ДТП поделились в группе социальной сети “ВКонтакте” “ЧП Красноярск”.

24 июня в 15:20 на ул. Молокова в районе дома 44, 31-летний водитель на Toyota Corona ехал со стороны ул. Авиаторов в сторону ул. Шахтёров на разрешающий сигнал светофора. Он наехал на 19-летнего парня, который перебегал дорогу в нескольких метрах от регулируемого пешеходного перехода.

Пешеход получил травмы. Его доставили в больницу.

Фото: © vk.com/kraschp