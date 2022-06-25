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В Красноярском крае дома для погорельцев построят к наступлению холодов

Главная Общество
Красноярск
15:36 25 Июня 2022
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Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал в интервью телеканалу «Енисей» рассказал, что сейчас в территориях идёт строительство 97 домов для погорельцев, пострадавших от майских пожаров.

— Работы идут в плановом режиме. Перед строителями поставлена задача не снижать темпы. Срок сдачи – 15 августа. Все дома будут сданы к наступлению холодов, – сообщил Александр Усс.

Гарантия на каждый дом – 5 лет.

Строительство на выделенных участках согласовано с жителями. Дома возводят по типовым проектам. При этом для некоторых многодетных семей разрабатываются индивидуальные планы.

32 заявления находятся в судах, если по делам примут положительное решение, погорельцы смогут претендовать на возведение жилья.

Большинство выбрали социальную или единовременную выплату. Специалисты министерства социальной политики рассмотрели 174 дела, пишут на сайте правительства Красноярского края.

Сейчас на соцвыплаты на приобретение жилья претендуют 87 семей. По 72 из них принято положительное решение.

87 семей обратились с заявлениями на единовременную выплату. по 81 из них принято положительное решение на общую сумму 241,2 млн рублей. На данный момент выплаты получили 53 семьи 9149,2 млн руб.).

— Пока квартиры приобрели не более трети из тех, кто желает это сделать. До конца лета процесс будет завершён. Мы работаем с красноярскими застройщиками, чтобы люди могли приобрести хорошее жилье по нормальной стоимости, - отметил глава региона.

Фото: © t.me/krasminstroy 

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