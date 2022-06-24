Праздник цифры во дворе: «Ростелеком» провел развлекательное мероприятие для юных красноярцев

Красноярский «Ростелеком» организовал праздник для детей и подростков. Мероприятие под открытым небом прошло во дворе жилых домов на улице 78 Добровольческой Бригады.

В программе уличного шоу были игры, конкурсы и развлекательные викторины. Артисты, переодетые в героев современных мультфильмов, собрали вокруг себя несколько десятков местных жителей. Памятные сувениры «Ростелекома» достались каждому участнику.

«Общаться с молодежью — особое удовольствие. В своей повседневной работе мы стараемся находить возможность проводить разные мероприятия. Например, уроки кибербезопасности, экскурсии в корпоративный музей связи или такие шумные и яркие дворовые праздники. В этот раз в игровой форме рассказали ребятам об интернете и его характеристиках, о сервисах умного дома. Таким образом, это не просто развлечение, но и приобщение детей к современным технологиям», — сказал Алексей Усатов, директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

Родителям, присутствующим на празднике, провайдер презентовал комплекс цифровых решений — проводной интернет, Wi-Fi, интерактивное ТВ Wink, видеонаблюдение, умные замки, лампы, розетки и датчики. Подключение сервисов осуществляется по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Networks). В зависимости от потребностей каждый абонент может выбрать для себя тот уровень сервиса, который ему необходим. Подключать, отключать и оплачивать услуги, менять тарифные планы можно в личном кабинете, который доступен на компьютере и в смартфоне.

Узнать подробнее об услугах, а также оставить заявку на их подключение можно на сайте «Ростелекома» или в службе поддержки по номеру 8 800 100 0 800 (звонок бесплатный).

Возрастная категория 6+

Фото: компания «Ростелеком»

По материалам компании «Ростелеком»