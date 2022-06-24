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В Красноярске доступны квартиры от застройщиков с дополнительной скидкой на ипотеку от Сбера

Главная Общество
Красноярск
16:05 24 Июня 2022
жилье, недвижимость, квартиры, ипотека, сервис, банк
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Квартиры в красноярских жилых комплексах доступны для онлайн-бронирования в Домклик. При бронировании застройщики предоставляют дополнительный дисконт к базовой процентной ставке по ипотеке от Сбера в размере от 0,3 до 0,5 процентного пункта.

На данный момент дисконт к ставке возможен при бронировании квартир в десяти жилых комплексах Красноярска: «Нанжуль-Солнечный», «Золотое Сечение», «Кристалл», «Иннокентьевский», «Универс», «Мичуринские аллеи», «КБС Берег», «Светлогорский 2-я очередь», «Ривьера-Солонцы» и «Нестеров».

Забронировать квартиры в этих жилых комплексах возможно на срок от трех до десяти дней. В это время выбранная квартира гарантированно не поступит в открытую продажу, а у покупателя будет возможность принять взвешенное решение о покупке.

Забронировать квартиру можно буквально в пару кликов: достаточно выбрать подходящую планировку на странице жилого комплекса в Домклике и нажать кнопку «Забронировать квартиру». После этого поступит звонок от менеджера, который проконсультирует по всем вопросам. Подробная информация размещена на Домклик в разделе «Поможем купить квартиру в новостройке».

Светлана Туровец, заместитель управляющего Красноярским отделением Сбербанка:

«Сбер регулярно предлагает дополнительные скидки для клиентов, мы постоянно совершенствуем свои продукты. Так, благодаря взаимодействию с нашими партнёрами-застройщиками, красноярцы смогут сэкономить при оформлении ипотеки на площадке Домклик и получить еще больше возможностей для выбора подходящего жилья. Конечно, мы готовы сотрудничать и с другими застройщиками по данной программе».

Список жилых комплексов регулярно обновляется, актуальная информация размещена на площадке Домклик в разделе «Купить новостройку».

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк
По материалам пресс-службы ПАО Сбербанк

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