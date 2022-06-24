Красноярские пенсионеры завоевали 2 медали на первенстве России по бегу среди ветеранов

Два спортсмена из Красноярского края приняли участие в первенстве России по бегу на шоссе среди ветеранов. Турнир проходил в Ярославской области. В категории 65-69 лет Валентин Тяпкин из Уяра завоевал золотую медаль. Ему удалось пробежать 10 километров за 38 минут.

В категории 60-64 года житель Красноярска Камиль Фахрутдинов выиграл бронзовую медаль, пробежав 10 км за 38 минут 50 секунд. Первое место занял московский спортсмен, серебро выиграл атлет из Тамбовской области.

Фото: пресс-служба Министерства спорта Красноярского края