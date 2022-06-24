В Томске мать с ребёнком отравились выхлопными газами в своей квартире

В Томске возбудили уголовное дело по факту отравления женщины с ребёнком выхлопными газами, пострадавших госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Пресс-служба следственного управления СКР по Томской области сообщает, что в ночь с 23 по 24 мая в гаражном боксе на цокольном этаже жилого дома работал двигатель автомобиля. Выхлопные газы по общему вентиляционному каналу попали в квартиру. В результате мать с малолетним ребёнком получили тяжёлое отравление, они были без сознания.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ.

Расследование продолжается.

Фото: © СК РФ