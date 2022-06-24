В Эвенкийском районе нашли тело утонувшего подростка

В Красноярском крае в пятницу, 24 июня, стало известно об обнаружении 17-летнего юноши, который утонул в реке Нижняя Тунгуска в поселке Тура.

Как заявили в ГСУ СК РФ по краю и Республике Хакасия, несовершеннолетний погиб 21 июня, когда переплывал водоем. Ему не хватило сил пересечь реку и в какой-то момент он скрылся под водой. В результате тело подростка удалось обнаружить спасателям спустя три дня рядом с берегом реки в 20 метрах от места утопления.

Добавим, что следователями была назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти несовершеннолетнего.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия