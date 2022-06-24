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Жители Солнечного останутся без горячей воды до 5 июля

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Красноярск
16:30 24 Июня 2022
горячая, вода, красноярск, сгк
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В Красноярске в Солнечном на следующей неделе начнутся испытания теплосети. В связи с этим жители микрорайона останутся без горячей воды.

Как сообщили в СГК, горячего водоснабжения в домах жителей Солнечного не будет с 27 июня по 5 июля.

Также людей просят перекрыть краны с горячей водой, так как из них будет идти холодная вода и счетчик будет крутиться понапрасну. Дело в том, что в Солнечном действует закрытая схема горячего водоснабжения и людям поступает нагретая вода из водопроводов.

Добавим, что с картой отключений и досрочных подач горячей воды можно ознакомиться по ссылке.

Фото: t.me/sgk_krsk

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