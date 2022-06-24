В Минусинске кольцевой водопровод готов на 90 %

Заключительные 30 метров трубы осталось проложить до завершения строительства кольцевого водопровода. Сейчас работа идёт в районе ул. Суворова, 42 А, рассказали в пресс-службе министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

Работы завершатся до 1 сентября.

Протяжённость всего водопровода — 11,4 км. Кольцевой водопровод строится по федеральному проекту «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда» с прошлого года.

Из бюджетов всех уровней было выделено 168,3 млн рублей.

— Впереди не менее ответственная задача по пуско-наладочному процессу и финальной сдаче объекта. Работа идёт по графику и не прекращалась даже зимой. Муниципалитету предстоит ещё развитие внутриквартальных сетей и подключение потребителей, — отметил Александр Ананьев, министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края.

Строительство кольцевого водопровода позволит решить проблему отсутствия качественной питьевой воды в новых микрорайонах и исторической части Минусинска. Сейчас там люди пользуются привозной водой, водоразборными колонками, бурят скважины.