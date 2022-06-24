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Более 2 тонн зараженных персиков уничтожили в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
15:40 24 Июня 2022
партии, заражение, фрукты, в красноярском крае
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В Красноярском крае была выявлена и уничтожена крупная партия персиков. Порядка 2,6 тонн свежих фруктов привезли в регион из Республики Кыргызстан. 
Как рассказали в краевом Управлении Россельхознадзора, во время контроля продукции были выявлены признаки заражения. В результате специалисты отобрали образцы и отправили на исследование. 
Согласно результатам экспертизы, в персиках была обнаружена восточная плодожорка, которая способно повредить плоды до 90%. Решением собственника более двух тонн персиков были уничтожены. 

Фото: ukrsn.ru

 

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