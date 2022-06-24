Руководитель подразделения Красноярской железной дороги проведёт 4 года в колонии за взятку

Как сообщает сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, Железнодорожный районный суд приговорил руководителя структурного подразделения Красноярской дирекции по энергообеспечению ОАО «РЖД» к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима за взятку,

Он получил взятку от представителя коммерческой организации за обещание способствовать в выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ на объектах энергообеспечения Красноярской железной дороги с помощью заключения договоров субподряда.

Фото: РИА Новости / Максим Богодвид